مجموعة من المحتجين تهاجم رائد خوري في أحد المطاعم

دخلت مجموعة من ​المحتجين​ الى أحد المطاعم في ​بيروت​ وهاجمت الوزير السابق ​رائد خوري​ قائلين له: "حرامي"، فرد قائلا: "ما أملكه هو من عرق جبيني".

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