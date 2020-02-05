مجموعة من المحتجين تهاجم رائد خوري في أحد المطاعم

دخلت مجموعة من المحتجين الى أحد المطاعم في بيروت وهاجمت الوزير السابق رائد خوري قائلين له: "حرامي"، فرد قائلا: "ما أملكه هو من عرق جبيني".
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