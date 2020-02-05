الحاج حسن: يمكن للبعض ان يسأل المزارعين عن الواقع الزراعي حيت توليت الوزارة

أكد الوزير السابق ​حسين الحاج حسن​، في حديث تلفزيوني، انه "وفور دخوله الى ​وزارة الصناعة​ عام 2009 واجه مشكلة كبيرة تتمثل بالكساد في زراعة ​البطاطا​، والدولة ال​لبنان​ية لديها فائض في الانتاج، ومن اجل ايجاد الحلول أخذت قرار سريع بمنع استيراد البطاطا من الخارج بالتفاهم مع مصر و​السعودية​ انذاك، وكذلك الامر تم تقييد استيراد حليب البودرة للحد الادنى لان هذا ​الحليب​ مدعوم اوروبيا وعندما تتدخل هذه المواد الى لبنان تنهار الاسواق في لبنان"، موضحاً ان "​المزارعين​ يستطيعون اعطاء اجوبة حول التحسن الذي حصل بعد هذه القرارات".

ولفت الحاج حسنن الى انه "وعندما شغل منصب وزير للصناعة منع لبنان من توقيع اتفاقية مع ​تركيا​ حول تصنيع الادوية وكذلك مع ​منظمة التجارة العالمية​، ولو دخل لبنان بهذه الاتفاقيات لكان انهار منذ تاريخه وعاش منذ زمن ما يحصل الان".