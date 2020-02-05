أكد الوزير السابق حسين الحاج حسن، في حديث تلفزيوني، انه "وفور دخوله الى وزارة الصناعة عام 2009 واجه مشكلة كبيرة تتمثل بالكساد في زراعة البطاطا، والدولة اللبنانية لديها فائض في الانتاج، ومن اجل ايجاد الحلول أخذت قرار سريع بمنع استيراد البطاطا من الخارج بالتفاهم مع مصر والسعودية انذاك، وكذلك الامر تم تقييد استيراد حليب البودرة للحد الادنى لان هذا الحليب مدعوم اوروبيا وعندما تتدخل هذه المواد الى لبنان تنهار الاسواق في لبنان"، موضحاً ان "المزارعين يستطيعون اعطاء اجوبة حول التحسن الذي حصل بعد هذه القرارات".
ولفت الحاج حسنن الى انه "وعندما شغل منصب وزير للصناعة منع لبنان من توقيع اتفاقية مع تركيا حول تصنيع الادوية وكذلك مع منظمة التجارة العالمية، ولو دخل لبنان بهذه الاتفاقيات لكان انهار منذ تاريخه وعاش منذ زمن ما يحصل الان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: يمكن للبعض ان يسأل المزارعين عن الواقع الزراعي حيت توليت الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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