عدوان: للإسراع بتشكيلات قضائية عامة تحدث نفضة كبيرة في الجسم القضائي

شدد رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​، في حديث تلفزيوني، أنه "يجب أن تحصل في أسرع وقت تشكيلات قضائية عامة تحدث نفضة كبيرة في الجسم القضائي، وليس في المواقع الشاغرة حصرا، وان هذه التشكيلات تتزامن مع ​الانتفاضة​ الشعبية التي تطالب باستقلالية ​القضاء​، وفي ظل وجود ​حكومة​ جديدة صرحت وزيرة العدل فيها انها لن تتدخل، وأيضاً في ظل ​مجلس نيابي​ ولجنة إدارة وعدل يقولان ل​مجلس القضاء الأعلى​ إفضح أي تدخل ونحن معك، وهناك رئيس مجلس قضاء أعلى ومدعي عام تمييز تم تعيينهما أخيراً، يؤكدان أنهما لن يردان على أحد"، مؤكداً ان "هذه الظروف تعطي فرصة استثنائية لمجلس القضاء الأعلى لكي يعمل من دون أي تدخل".

وعن قانون استقلالية القضاء الذي تنكب لجنة الإدارة والعدل على العمل عليه، شدد عدوان أن "وجود أو انتظار هذا القانون لا يجب أن يستعمل كذريعة إما لتأخير التشكيلات العامة وإما لعدم إجرائها وفقا لمعايير علمية معلنة وشفافة، وأنهم بانتظار إعلان المعايير التي على أساسها ستحصل هذه التشكيلات"، موضحاً انه اذا "طبقت هذه المعايير بنسة 100%، فنحن لن نقبل أن تطبق بنسبة 90%"، ونحن نضع مجلس القضاء أمام مسؤولياته تجاه الرأي العام أولا، وتجاه ​السلطة​ التنفيذية وتجاه السلطة التشريعية التي ستراقب السلطة التنفيذية في هذا الموضوع، فليتحملوا مسؤولياتهم".