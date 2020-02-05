وديع عقل: اذا الحكومة "ما قلعت" خلال شهرين جميعنا سنكون في الشارع

رأى عضو المجلس السياسي في ​"التيار الوطني الحر"​ المحامي ​وديع عقل أن "​الانتخابات النيابية​ لن تغير الكثير واذا المطلوب قانون انتخابي جديد فالقانون القائم هو أفضل صيغة بعد تطيير الإنتخابات لـ9 سنوات"، معتبرا أن "الأمر الخطير الذي يُحكى عنه بحماسة كبيرة هو ​لبنان​ دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، فهذا الأمر حاليا غير منطقي خصوصا أن البلد بحالة إفلاس".

وشدد عقل في حديث تلفزيوني على "أننا أخذنا قرارا بإعطاء فرصة للحكومة، وما رأيناه بالمسودة الغير رسمية للبيان الوزراي التي تم تسريبها يظهر أن هناك نية للعمل ولكن دون حلول"، متسائلا: "كيف يمكن تشجيع ​الاقتصاد​ و​الزراعة​ و​الصناعة​ اذا النقل من لبنان للتصدير الى الخارج يتحكم به شخص في ​مرفأ بيروت​ وآخر في ​المطار​".

ولفت الى أن "رئيس ​الحكومة​ الحالي طرح أشخاص وعرضهم ضمن معايير محددة وواضحة"، مبينا "أننا نتوجه لاعطاء الثقة لأن الوضع الإقتصادي سيء جدا ولأن الحكومة وجدت تجاوبا ولو قليلا في الشارع. لذلك نحاول مساعدة الحكومة ونتمنى عليهم القيام ببضع الامور".

وأعلن عقل أنه "اذا الحكومة "ما قلعت" خلال شهرين جميعنا سنكون في الشارع"، مضيفا: "جميعا نعرف لماذا وصلنا الى هنا، ال​سياسة​ التي وضعها رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ هي التي أوصلتنا الى هنا الى دولة فاشلة. الان يجب أن نحاول إخراج البلد من الذي نحن فيه وهذا الأمر ليس سهلا ليس لان الاقتصاد لا يمكن أن يتم إصلاحه ولكن بسبب وجود "غول" كبير اسمه ​اسرائيل​".