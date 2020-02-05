أعلن ​الدفاع المدني​ عن "اخماد عناصره حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من مبنى سكني في ​صحراء​ ​الشويفات​ - ​الضاحية الجنوبية​ لمدينة بيروت"، مشيراً الى ان "الاضرار اقتصرت على الماديات". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: اخماد حريق داخل شقة في صحراء الشويفات في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.