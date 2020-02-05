النشرة: الجيش يوقف 4 لبنانيين في بلدة الفرديس بعد ترويجهم عملة مزورة

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، ان "​مخابرات الجيش اللبناني​ اوقفت 4 لبنانيين في بلدة الفرديس في قضاء حاصبيا على خلفية قيامهم بترويج عملة مزورة في منطقة العرقوب، وقد تم تحويل المجموعة مع المضوبطات الى ​القضاء​ المختص لإجراء المقتضى بحقهم".

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