توقيف مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق نار

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في محلة الأوزاعي، المدعو (م.ب) المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم تعاطي ​المخدرات​ وترويجها و​إطلاق نار​، لإقدامه على قتل الفلسطيني حسن وليد طه بواسطة مسدس حربي، والذي عثر على جثته بتاريخ 2/2/2020 في منطقة خلدة، كما ضبطت بحوزة الموقوف كمية من المخدرات ومسدس حربي"، مشيرة الى أنه "تمّ تسليم الموقوف والمضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف ​القضاء​ المختص".

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