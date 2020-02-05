دبوسي: الغرفة جاهزة لإقامة أفضل العلاقات مع الوكالة الألمانية

أكد رئيس ​غرفة طرابلس​ و​الشمال​ ​توفيق دبوسي​ خلال لقائه وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ضم فابيان زيغوفيتش المستشار في التنمية الريفية والسلامة الغذائية وهانا ​فوربس​ المسؤولة عن إدارة المشاريع، "جهوزية الغرفة لإقامة أفضل العلاقات مع الوكالة الألمانية".

واتفق المجتمعون على "وضع الأولويات التي ترتكز عليها خيارات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الصناعات الغذائية موضع التطبيق العملي، لا سيما القطاعات المرتبطة ب​الحليب​ والتفاح والزيتون، وسيتم العمل ضمن إطار تنفيذي من خلال مشاريع غرفة طرابلس والشمال المتمثلة بحاضنة الأعمال ومختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث ​الزراعة​ والغذاء وجمعية التنمية المحلية بهدف وضع آلية مشتركة لتخطيط وتنفيذ أفضل الصيغ الآيلة الى تطوير الصناعات الغذائية والعمل على بلورة منتج غذائي يتسم بالتميز والنجاح ويتم إعتماده كنموذج يحتذى".