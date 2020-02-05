أمين سر حركة فتح بلبنان: ردنا على خطة ترامب سيكون عبر توحيد الصف الفلسطيني

أكد أمين سر ​حركة فتح​ في ​لبنان​ فتحي أبو العرادات، في حديث تلفزيوني، ان "الرد على خطة ​السلام​ التي اعلن عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيكون عبر توحيد الصفوف الفلسطينية وتوحيد المواقف العربية والاسلامية، وهذا الامر سيعطي فلسطين الدعم العالمي، وفلسطين ليست بحاجة الى جيوش من اجل ان تقاتل، وانما هي بحاجة لتأمين مقومات للصمود، ودعم الشعب الفلسطيني في مقاومته الشعبية، لأن ​اسرائيل​ تحاول ان تقوم بتهجير الفلسطينييين من ارضهم وهذا ما نلاحظه عبر التوسع الاستيطاني ومحاولات التهويد"، مشدداً على "انهم لم ولن يتخلوا عن الحق الاساسي في ​المقاومة​".

ولفت أبو العرادات، الى انه "وبعد اعلان ​صفقة القرن​، نقوم بارسال المرضى في فلسطين الى ​المستشفيات​ في ​الاردن​ ومصر وذلك من اجل منع استفادة المستشفيات الاسرائيلية"، موضحاً ان لا "أحد يمكنه ان يدعي في ​العالم العربي​ والاسلامي ان هويته مكتملة من دون ​القدس​، والشعب الفلسطيني ليس لديه اي شيئ لكي يخسره، وما يجب ان يحصل هو توحيد الصفوف"، مبيناً انه "وبعد تجربة تبيّن ان ملف المصالحة ليس فلسطيني فلسطيني، بل ان اسرائيل والقوى الاقليمية قادرة على تعطيل اي مصالحة، ولا بد من الاشارة الى ان بعض القوى اقليمية افتعلت مشاكل والبعض منها منعت توحد الجبهة".