قماطي: هناك بعض التعديلات التي يجب أن توضع على وثيقة "مار مخايل"

لفت الوزير السابق ​محمود قماطي​ الى أن "وثيقة "​مار مخايل​"، تميزت عن باقي التحالفات السياسية بتعمقها في بعض التفاصيل الداخلية اللبنانية، فـ"​التيار الوطني الحر​" في هذه الوثيقة، دخل مع "حزب الله"، في موضوع ادارة ​الدولة​ وأمن البلاد والسياسات الدولية الخارجية، وقدمت كمشروع للبنانيين جميعا، فهي لم تكن تحالف بين فريقين ضد باقي الافرقاء، انما جائت تحالف لكل أفرقاء الوطن"، مشيرا الى ان "هناك بعض التعديلات التي يجب أن توضع على هذه الوثيقة".

واعتبر قماطي، في حديث تلفزيوني، أن "النقاط التي كانت جامعة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، هي اولا، رفض الجانبين حالة الفساد التي كانت مستشرية في البلاد، وعندما كنا نختلف حول بعض الامور في مجلس النواب، لم يتنازل اي جانب للاخر الا عن قناعة، و هذا ما اوصلنا الى صياغة استراتيجية دفاعية وطنية"، معتبرا أن "الصدق والوفاء في العلاقة بين "الحزب" و"التيار" هي التي انجحت العلاقة".