معلوف:تحالفنا مع حزب الله كان صادقا أما مع أفرقاء آخرين نتيجته الغدر

لفت عضو تكتل ​لبنان القوي​، النائب ​ادي معلوف​ الى أن "التجربة مع حزب الله نجحت، بسبب الرغبة الموجودة عند الفريقين بالبحث في التفاصيل وفي مشروع الدولة، خاصة ان البلد كان في تلك الفترة ينتقل من مرحلة الى أخرى، بعد الخروج السوري من لبنان، وكان على الأفرقاء الأقوى في البلد الجلوس على طاولة الحوار والتباحث في شؤون البلد".

ورأى معلوف، في حديث تلفزيوني، أن "هذا المشروع كبير ويتسع لجميع الناس"، معتبرا أن "اتفاقنا مع حزب الله كان لديه نكهة خاصة، خصوصا بوحود مصداقية ووضوح في العلاقة بين الفريقين"، مشيرا الى أن "العلاقة والتحالفات مع أفرقاء آخرين، كانت نتيجتها الغدر، أما الكيمياء القوية بين عون والسيد كان لها وقعها".