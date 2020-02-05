المنظمة العالمية لصحة الحيوان: سويسرا أبلغت عن حالة جنون بقر

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أن "سويسرا أبلغت عن حالة "جنون بقر" غير نموذجية في إحدى مزارع شمال شرقي البلاد"، مشيرة الى ان "الحالة اكتشفت إحدى البقرات، وعمرها 13 عاما في مزرعة في اينسيديلن، إحدى بلديات كانتون شيفتس في سويسرا".
وأشار تقرير صادر عن المكتب الفدرالي السويسري للطب البيطري، إلى أن "الحالة هي الأولى من المرض المعروف بـ"جنون البقر" منذ عام 2012".
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