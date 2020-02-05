السياحة المغربية: المغرب خسر 52 ألف سائح صيني بسبب الكورونا

أعلن رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب عبد اللطيف القباج، بأن "عدد السياح القادمين من الصين، تزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مرتفعا من 10 آلاف في 2015 إلى 150 ألفا في 2019، وبعد انتشار "كورونا"، فيما لوحظ توقف تدفق السياح الصينيين"، موضحاً أن "السياحة الوطنية ستخسر حوالي 28 ألف زبون صيني طوال شهر شباط، وحوالي 24 ألفا خلال شهر آذار".
يذكر أن المغرب خلال السنوات الأخيرة، بذل جهودا كبيرة لجلب أكبر عدد من السياح، خصوصا عقب قرار الملك محمد السادس سنة 2016، إلغاء التأشيرة لفائدة المواطنين الصينيين، وفتح خط جوي مباشر مع بكين.
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