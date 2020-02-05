وزير الخارجية الفنزويلي: ترامب "نصاب متعجرف"

وصف وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بـ"نصاب متعجرف"، منتقدا "خطاب التدخل" الذي ألقاه أمام ​الكونغرس​، وهاجم فيه نظيره الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.

وأشار أرياسا الى أن ​فنزويلا​ "ترفض وتدين بشدة، أمام ​المجتمع الدولي​، التصريحات التدخلية التي أدلى بها دونالد ترامب، خلال خطابه السنوي في الكونغرس الأميركي"، معتبرا أن "​واشنطن​ بتصريحاتها هذه، تهين الشعب الفنزويلي".

وكان ترامب، تعهد أمام الكونغرس حيث حضر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في بلاده، بتدمير وسحق "طغيان" مادورو، الذي اعتبره حاكما غير شرعي، ورأى أن "الولايات المتحدة تقود تحالفا دبلوماسيا يتألف من 59 دولة ضد الدكتاتور الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو... مادورو حاكم غير شرعي، وهو طاغية ينتهك حقوق شعبه، لكن طغيان مادورو سيتم سحقه وتدميره".