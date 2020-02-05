مستشار البيت الأبيض: قرب مفاوضات أميركية روسية حول الحد من أسلحة الدمار

أعلن مستشار ​البيت الأبيض​ للأمن القومي ​روبرت أوبراين​، أن "​الولايات المتحدة​ ستنخرط قريبا في مفاوضات مع ​روسيا​ حول عدم انتشار الأسلحة، بما فيها أسلحة الدمار الشامل".

وأشار أوبراين الى أنه "علينا أن نتصدى للروس، لكن في نفس الوقت سنبدأ قريبا مفاوضات بشأن الحد من انتشار الأسلحة والقضايا النووية، وهو أمر مهم ليس للولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل للعالم بأسره".

ولفت الى أن "روسيا بلد مهم، قوة مهمة في العالم. وأحد أسباب أهميتها، يعود لامتلاكها أكثر من 1.4 ألف صاروخ نووي"، مؤكدا أن بلاده "معنية بإقامة علاقات جيدة مع روسيا، التي كانت حليفا للولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية"، مشددا على "أننا لن نخذل حلفاءنا بمن فيهم أوكرانيا".

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وبخصوص مصير المعاهدة الأميركية الروسية حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي ينتهي سريانها في شباط 2021، رأى أوبراين أن "مسألة تمديد أو استبدال المعاهدة لا تزال مفتوحة، مؤكدا أن واشنطن ستتفاوض مع موسكو في هذا الموضوع".

واعتبر أنه "بمجرد وضع أطر لهذه المفاوضات، سنحدد ما إذا كان الحديث سيدور عن اتفاقية جديدة أو تمديد المعاهدة الحالية".

وشدد أوبراين على "ضرورة توسيع دائرة الدول المشاركة في اتفاقية كهذه"، معتقدا أن "الشيء الأهم كما يراه الرئيس دونالد ترامب، هو إشراك فرقاء آخرين غير الولايات المتحدة وروسيا. نعتقد أنه يجب إشراك الصين في أي مفاوضات جادة حول الحد من التسلح".