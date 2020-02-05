مساعد وزير الخارجية الأميركي: ندعم الشراكة الإقليمية في مجال الطاقة

أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة فرانسيس فانون عن "دعمه لحكومة قبرص في خلافها مع تركيا على التنقيب عن الثروات الباطنية في شرق المتوسط"، معلنا أن "واشنطن تدعم الشراكة الإقليمية في مجال الطاقة والتي تعزز التعاون السياسي وازدهار دول المنطقة"، محذرا من "خطوات استفزازية مزعزعة للاستقرار".
وشدد على "تأييد واشنطن حق حكومة نيقوسيا في تطوير موارد الطاقة، مع تقسيم العائدات بين الشطرين اليوناني والتركي من قبرص، بموجب اتفاق يعيد توحيد الجزيرة المنقسمة"، داعيا "جميع الأفرقاء الى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات استفزازية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل أكبر".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصعيد التوتر بين تركيا، وقبرص والاتحاد الأوروبي في ظل قرار أنقرة إرسال سفن للتنقيب عن الموارد الطبيعية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.
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