الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفتي هاون من غزة باتجاه اسرائيل

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من ​قطاع غزة​ باتجاه إسرائيل"، مشيرا إلى أنه تم "تفعيل الإنذارات في تطبيق هاتفي للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط".

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