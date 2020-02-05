أعلن ​محافظ​ ​النجف​، لؤي الياسري، "تعطيل الدوام الرسمي غدا بسبب الاشتباكات في المدينة". وكان مصدر طبي كشف لوكالة الصحافة الفرنسية عن سقوط سبعة قتلى في مواجهات بين متظاهرين في النجف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ النجف يعطل الدوام الرسمي غدا بسبب الاشتباكات في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.