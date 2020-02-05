النشرة: القوات التركية أطلقت عددا من القذائف الصاروخية بإتجاه مدينة سراقب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن ​القوات التركية​ أطلقت عددا من القذائف الصاروخية باتجاه القوات السورية المتقدمة باتجاه مدينة ​سراقب​ واجواء من التوتر والترقب تسود المنطقة حيث ان القوات السورية بدأت بالانتشار في محيط المدينة وبدأت بدخولها والرجح ان تبدأ تمشيطها مع طلوع نهار غد.

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