سيناتور جمهوري يعلن أنه سيصوت لإدانة ترامب خلافاً لموقف حزبه

أعلن السيناتور الجمهوري ​ميت رومني​، أنه "سيصوت لإدانة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، معتبرا أن "الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة".

وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، قال رومني: "إفساد ​انتخابات​ للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين".

ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب عندما ينظر مجلس الشيوخ في اتهامات ​مجلس النواب​ للرئيس بسوء استخدام ​السلطة​ وعرقلة عمل الكونغرس.