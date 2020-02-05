سيناتور جمهوري يعلن أنه سيصوت لإدانة ترامب خلافاً لموقف حزبه

أعلن السيناتور الجمهوري ميت رومني، أنه "سيصوت لإدانة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، معتبرا أن "الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة".
وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، قال رومني: "إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين".
ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب عندما ينظر مجلس الشيوخ في اتهامات مجلس النواب للرئيس بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
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