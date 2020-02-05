البابا فرنسيس يطالب العالم الغني بوضع حد للفقر

طالب البابا فرنسيس "العالم الغني بوضع حد للفقر"، معتبرا ان "العالم يستطيع التغلب على انعدام المساواة".
وأكد البابا، خلال مؤتمر في الفاتيكان حول اقتصاد التضامن، أمام المشاركين في مداخلة لم تكن ضمن برنامج المؤتمر، أننا "لسنا محكومين بانعدام المساواة، ولا بانعدام التحرك في مواجهة الظلم. وأن العالم الغني والاقتصاد المزدهر يستطيعان بل عليهما وضع حد للفقر".
واشار البابا الى أنه "علينا ان ندرك اننا جميعا مسؤولون. اذا كان الفقر المدقع موجودا وسط الغنى الفاحش، فلاننا سمحنا باتساع الهوة"، مشددا على أن "الفقراء في الدول الاكثر مديونية، يعانون ضغوطا مالية شديدة وتقليصا للخدمات الاجتماعية".
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