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البابا فرنسيس يطالب العالم الغني بوضع حد للفقر

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طالب ​البابا​ فرنسيس "​العالم​ الغني بوضع حد للفقر"، معتبرا ان "العالم يستطيع التغلب على انعدام المساواة".

وأكد البابا، خلال ​مؤتمر​ في ​الفاتيكان​ حول ​اقتصاد​ التضامن، أمام المشاركين في مداخلة لم تكن ضمن برنامج المؤتمر، أننا "لسنا محكومين بانعدام المساواة، ولا بانعدام التحرك في مواجهة الظلم. وأن العالم الغني و​الاقتصاد​ المزدهر يستطيعان بل عليهما وضع حد للفقر".

واشار البابا الى أنه "علينا ان ندرك اننا جميعا مسؤولون. اذا كان ​الفقر​ المدقع موجودا وسط الغنى الفاحش، فلاننا سمحنا باتساع الهوة"، مشددا على أن "الفقراء في الدول الاكثر مديونية، يعانون ضغوطا مالية شديدة وتقليصا للخدمات الاجتماعية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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