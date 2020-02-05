البابا فرنسيس يطالب العالم الغني بوضع حد للفقر

طالب ​البابا​ فرنسيس "​العالم​ الغني بوضع حد للفقر"، معتبرا ان "العالم يستطيع التغلب على انعدام المساواة".

وأكد البابا، خلال ​مؤتمر​ في ​الفاتيكان​ حول ​اقتصاد​ التضامن، أمام المشاركين في مداخلة لم تكن ضمن برنامج المؤتمر، أننا "لسنا محكومين بانعدام المساواة، ولا بانعدام التحرك في مواجهة الظلم. وأن العالم الغني و​الاقتصاد​ المزدهر يستطيعان بل عليهما وضع حد للفقر".

واشار البابا الى أنه "علينا ان ندرك اننا جميعا مسؤولون. اذا كان ​الفقر​ المدقع موجودا وسط الغنى الفاحش، فلاننا سمحنا باتساع الهوة"، مشددا على أن "الفقراء في الدول الاكثر مديونية، يعانون ضغوطا مالية شديدة وتقليصا للخدمات الاجتماعية".