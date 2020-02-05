الرئيس الجزائري يعين توفيق حكار رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك

أعلن التلفزيون الحكومي ​الجزائر​ي إن ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ عين توفيق حكار رئيسا جديدا لشركة ​الطاقة​ الحكومية سوناطراك. وجاء قرار إجراء تغيير على رأس أقوى وأهم شركة استراتيجية في الجزائر، بموجب مرسومين رئاسيين، وقعهما تبون، حيث وقع مرسوما أنهى بموجبه مهام كمال الدين شيخي من على رأس سوناطراك والثاني تضمن تعيين حكار.

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