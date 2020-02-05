لفت المبعوث الأميركي الخاص بشأن ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ الى أن بلاده "قلقة بشدة من التصعيد في إدلب السورية"، معتبرا أن "الروس ينتهكون بشكل متزايد شروط منع الاشتباك معنا وندعوهم للالتزام بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا الخاص بشأن سوريا: قلقون من التصعيد في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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