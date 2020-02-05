بدء جلسة للكونغرس الأميركي للتصويت النهائي على قضية عزل ترامب

بدأت في هذه بدء جلسة ​الكونغرس الأميركي​ للتصويت النهائي على قضية عزل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

يذكر أن تحقيقات عزل ترامب، بدأت في 24 أيلول 2019، من قبل رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي قالت في خطاب متلفز لها إنها ستتخذ الخطوات اللازمة لبدء محاكمة ترامب والنظر في احتماليّة عزله، وذلك في أعقاب انتشار تقرير مجهول زعم حدوث سوء استخدام واسع النطاق للسلطة من قبل ترامب، عندما أجرى محادثة هاتفيّة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيث ضغط عليه من أجل إعادة فتح تحقيق بخصوص المرشح للانتخابات الرئاسيّة عام 2020 جو وابنه هنتر بايدن.

ويحتاج عزل ترامب من منصبه إلى ثلثي أصوات مجلس الشيوخ أي 67 صوتا. ويحتل الجمهوريون، حزب ترامب، أغلبية مقاعد البرلمان بـ53 مقعدا مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين.