شكرا لقرائتكم خبر عن "التجمع" يستضيف "تنسيقية الأحزاب" لمناقشة الرؤى حول الاستحقاقات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف حزب التجمع وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله الأستاذ سيد عبد العال -رئيس الحزب-، والأستاذ عبد الناصر قنديل -أمين التدريب والتثقيف وعضو المكتب السياسي-، والأستاذة مارسيل سمير -أمين الشئون البرلمانية وعضو المكتب السياسي.

عرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.

وقد أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.

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