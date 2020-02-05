شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يطالب بوقت كافى أمام الأحزاب لخوض المحليات: "عانينا من المستقلين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب حريص على أن تكون غالبية الأحزاب لديها فرصة متكافئة لعمل قائمة تخوض بها انتخابات المحليات، موضحا أن الدولة عانت من خوض المستقلين بشكل كبير في الانتخابات، متابعا: "هي كلمة مزعجة في العالم السياسي والحزبي".

وأضاف "رشاد"، خلال كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعى، الذى عقده ائتلاف دعم مصر، مساء اليوم، بحضور عدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية، أن المهندس أحمد السجينى، أمين ائتلاف دعم مصر، بذل جهد كبير فى إخراج قانون الإدارة المحلية، خلال سنوات كثيرة وجلسات عديدة تمت.

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وأكد رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب قادر على خوض الانتخابات المحلية فى أى وقت، متسائلا: "ولكن هل كل الأحزاب قادرة على فعل ذلك الآن وخوضها بشكل كامل؟"، مطالبا بضرورة أن نأخذ وقتنا أثناء الحوار حول قانون المحليات حتى نستطيع الخروج بقانون يرضى الجميع.

وتابع:" نحن من غير محليات منذ 2011، ولا مانع أن نتأخر في إصدار هذا القانون فترة أخرى، حتى نستطيع معالجة موضوع النسب داخل القوائم، لأن هناك عوار من الممكن أن يتسبب في مشاكل أثناء التنفيذ"، لافتا إلى أن هناك قوانين صدرت الفترة الماضية وظهر بها عوار وندمنا على إصدارها بعد ذلك.



ويحضر الجلسة المستشار بهاء أبو شقةـ رئيس حزب الوفد، وأشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وتيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وممثلين عن أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية والتجمع.