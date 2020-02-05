شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد: نحتاج قائمة وطنية من الأحزاب تخوض انتخابات المحليات بشكل توافقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب يؤيد إصدار قانون المحليات بشكل توافقي، ويدعم كل جلسات الحوار المجتمعى حوله، مطالبا بقانون يخدم المصلحة العامة للدولة.



وطالب موسى، خلال كلمته بالحوار المجتمعي الذي عقده ائتلاف دعم مصر مساء اليوم، بضرورة عمل قانون يضمن التقسيم الإداري لمصر عن طريق مستويات العدالة الاجتماعية في كل المناطق، مشيرا إلى ضرورة وجود قائمة من الأحزاب تخوض الانتخابات المحلية تصب في صالح الدولة والشعب. ولفت إلى ضرورة التركيز بشكل جيد أثناء اختيار أعضاء المحليات لأنها ستكون داخل مفاصل الدولة.



من جانبه، قال عادل عصمت، المستشار السياسي لحزب الغد، إن الحزب لدية رؤية حول قانون المحليات، وقام بإعداد مذكرة تتضمن 10 عيوب تخص مشروع القانون الحالي الموجود داخل البرلمان.



وأضاف عصمت، أن هناك مواد في القانون الحالي في البرلمان اجهضت حق الرقابة على المسئولين في المحافظة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في المادة 122، والمادة 124 التي تنص على مراقبة جميع أوجه النشاط في المحافظة، موضحا أننا لن نستطيع أن نراقب لأن كل شئ أصبح هيئات في المحافظة كالطرق والمياه وغيره، متسائلا: "كيف نستطيع مراقبة ومحاسبة المسؤولين؟".

وقال النائب كريم درويش، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحوار المجتمعي الذي انطلق بالائتلاف اليوم، هو استجابة فورية من الائتلاف لدعوة الرئيس السيسي بعمل حوار مجتمعي حول قانون الادارة المحلية، مشددا: "لن نسمح أبدا بأن يخرج القانون بأي عوار دستوري أو قانوني".

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وأضاف "درويش" في كلمته خلال الحوار المجتمعي المنعقد الآن بمقر الائتلاف، أن الائتلاف سيعقد 20 جلسة على الأقل، لضمان خروج القانون بشكل توافقي، متابعا: "نستطيع تمرير القانون لأننا الأغلبية البرلمانية، ولكننا حريصون على تمثيل الفئات السياسية في الحوار المجتمعي حول القانون".

وأشار نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الائتلاف يسعي لخروج القانون بشكل يمثل ترجمة للشارع المصري لأنه يمسه بشكل مباشر، وبشكل يضمن تقديم أي خدمة للمواطن بلا معاناة ولا فساد، إضافة إلي ترسيخ اللامركزية وتوزيع السلطات، مؤكدًا أن القانون سيكون بداية للحكم المحلي الرشيد من حيث توزيع السلطات والاختصاصات بين جهات الدولة المختلفة.



ويحضر الجلسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وأشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وممثلين عن أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية والتجمع.