المنظمة العالمية لصحة الحيوان: سويسرا تعلن عن أول إصابة بـ"جنون البقر"

محمد اسماعيل - القاهرة - سويسرا - (أ ش أ)

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أن سويسرا أبلغت عن حالة "جنون بقر" غير نموذجية في إحدى مزارع شمال شرقي البلاد.

وقالت المنظمة ومقرها باريس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن "الحالة اكتشف لدى إحدى البقرات وعمرها 13 عامًا في مزرعة في اينسيديلن، إحدى بلديات كانتون شيفتس في سويسرا".

وأشار تقرير صادر عن المكتب الفيدرالي السويسري للطب البيطري إلى أن الحالة هي الأولى من المرض المعروف بـ"جنون البقر" منذ عام 2012.