"شوشة" يعتمد لجنة اختيار الأمهات المثاليات بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم

اعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، لجنة اختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، برئاسة العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وتضم اللجنة كل من سعدية محمود حسن، مدير عام التضامن الاجتماعى، وإحسان داوود غالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان، وسوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، ومحمد حمدي، ممثل المجلس القومي للإعاقة، إلى جانب كل من رئيس قسم الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى، وممثل لإذاعة شمال سيناء.

وقد عقدت اللجنة اجتماعًا لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، واستعرضت الطلبات المقدمة ومدى انطباق الشروط عليها.

وقالت مدير عام التضامن الاجتماعى، إن إجمالي الطلبات المقدمة 8 طلبات، حيث تم استبعاد طلبين لعدم انطباق الشروط عليهما، وأنه من المقرر اختيار 4 أمهات مثاليات، إلى جانب 2 من أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم تكريمهن في احتفالات المحافظة بمناسبة عيد الأسرة أو عيد الأم في شهر مارس المقبل.