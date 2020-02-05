الولايات المتحدة تسجل 12 حالة مصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ) أعلنت هيئة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الأربعاء، ظهور حالة مصابة لديها بفيروس "كورونا" المستجد ليصبح إجمالي مصابي المرض بالولايات المتحدة 12 حالة. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذه تُعد أولى حالات الإصابة بكورونا داخل ولاية ويسكونسن. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن عن 6 حالات في ولاية كاليفورنيا، 3 حالات في ولايات ماساتشوستس وواشنطن وأريزونا، اثنتين في إلينوي، إلى جانب حالة اليوم في ويسكونسن ليصبح المجموع 12.

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