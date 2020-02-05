ترامب يستقبل زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض، خوان جوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن البيت الأبيض أوضح، في بيان بهذا الصدد "أن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة من اجل مواجهة النظام الديكتاتوري غير المشروع في فنزويلا".

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ومضى البيان يقول "إن الولايات المتحدة ستواصل أيضًا الوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي من اجل خلق مستقبل يعيش فيه أفراده في رفاهية وديمقراطية".

يشار إلى أن جوايدو كان ضيفًا خلال الخطاب السنوي الذي ألقاه ترامب، أمس الثلاثاء، بشأن حالة الاتحاد.

وكانت الولايات المتحدة وعدد محدود من دول العالم قد اعترفت بجوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.