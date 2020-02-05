قائمة الدول والمناطق التي سُجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره

وكالات - قائمة بالدول التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.

أودى الفيروس منذ ظهوره ب425 شخصا واصاب أكثر من 20 ألفا في الصين، بحسب آخر حصيلة اليوم الثلاثاء4 فيفري 2020.

خارج الصين القاريّة، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 150 شخصاً في نحو 24 بلداً. وسجلت وفيتان في كل من الفيليبين وهونغ كونغ.

- الصين

بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة 20,400 بحسب حصيلة الإثنين، غالبيتهم في مدينة ووهان والمناطق المحيطة بها، توفي منهم 425 مصابا.

غالبية الوفيات حصلت في هوباي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

- سجلت 17 إصابة في هونغ كونغ، بينها وفاة. ومعظم المصابين زاروا ووهان.

- 9 إصابات في ماكاو

- إصابة واحدة في التيبت.

- آسيا والمحيط الهادئ - شرق آسيا

اليابان: 20 إصابة.

كوريا الجنوبية: 16 إصابة.

تايوان: 10 إصابات.

جنوب شرق آسيا

سنغافورة: 24 إصابة.

تايلاند: 19 إصابة.

فيتنام: 10 إصابات.

ماليزيا: 10 إصابات.

الفيليبين: سجلت أول وفاة خارج لمصاب بالفيروس، إلى جانب إصابة امرأة قادمة من ووهان.

كمبوديا: إصابة واحدة.

جنوب آسيا

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أستراليا: 12 إصابة.

الهند: 3 إصابات.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

- الأميركيتان -

كندا: أربع إصابات.

الولايات المتحدة: 11 إصابة.

- أوروبا -الاتّحاد الأوروبي

ألمانيا: 12 إصابة.

فرنسا: 6 إصابات.

إيطاليا: إصابتان.

إسبانيا: إصابة واحدة.

فنلندا: إصابة واحدة.

السويد: إصابة واحدة.

بريطانيا

إصابتان.

روسيا

إصابتان.

- الشرق الأوسط -الإمارات العربية المتحدة

خمس إصابات.