كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في أحد مشاريع الدواجن بمنطقة الرياض.
وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي للوزارة عبدالله أبا الخيل على "تويتر".
كما أكد أبا الخيل أن النوع الذي تم تسجيله (H5N8) عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان،
إلى ذلك أوضح أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.
وشدد أبا الخيل على جميع مشاريع الدواجن في المملكة بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية.
كما دعا المواطنين في المملكة إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرفة طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النقوق في الطيور.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تكبح فايروس H5N8 بإحاطته والسيطرة على مزرعة الدواجن حاملته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.