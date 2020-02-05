الرياض تكبح فايروس H5N8 بإحاطته والسيطرة على مزرعة الدواجن حاملته

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في أحد مشاريع الدواجن بمنطقة الرياض.

وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي للوزارة عبدالله أبا الخيل على "تويتر".

كما أكد أبا الخيل أن النوع الذي تم تسجيله (H5N8) عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان،

وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، مشيرا إلى أن هذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017، وتمت السيطرة عليها، ولا تشكل خطرا على الصحة العامة.إلى ذلك أوضح أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.وشدد أبا الخيل على جميع مشاريع الدواجن في المملكة بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية.كما دعا المواطنين في المملكة إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرفة طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النقوق في الطيور.