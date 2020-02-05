السناتور الجمهوري ميت رومني سيصوت لإدانة ترامب

قال السناتور الجمهوري ميت رومني إنه سيصوت، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لإدانة الرئيس دونالد ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

وتابع رومني، الذي كان مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2012 في كلمة أمام مجلس الشيوخ، أن "الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة لثقة الشعب".

وأضاف رومني أن "إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين".

وخلال كلمة داخل مجلس الشيوخ قبل التصويت لإصدار حكم، قال رومني إن ترامب طلب من حكومة دولة أجنبية إجراء تحقيق مع منافسه السياسي.

وتابع رومني، الذي يمثل ولاية يوتاه المحافظة، "أنا متأكد أنني سأسمع إساءة من الرئيس وأنصاره"، لكنه أضاف أنه سيصوت وفقا لما يمليه عليه ضميره.

ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب عندما ينظر مجلس الشيوخ في اتهامات مجلس النواب للرئيس بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ويحاكم ترامب أمام مجلس الشيوخ بعد أن وجه إليه الديمقراطيون المسيطرون على مجلس النواب تهمتين وأحالوه إلى المحاكمة في محاولة لعزله.

لكن المحللين يتوقعون ألا ينجح الديمقراطيون في مسعاهم خاصة أن الجمهوريين، الذين ينتمي إليهم ترامب، يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.