فيديو.. 52 جريحاً بتحطم طائرة في مطار بإسطنبول

أصيب 52 شخصاً، على الأقل اليوم الأربعاء، بجروح عندما انشطرت طائرة ركاب إلى ثلاثة أجزاء واشتعلت فيها النيران بعدما خرجت عن المدرج إثر هبوطها في مطار "صبيحة" الدولي في مدينة إسطنبول التركية.

وقال بيان صادر عن محافظة إسطنبول إن "سيارات الإسعاف نقلت 52 مصاباً إلى مستشفيات المنطقة". وكانت الطائرة تقل 177 شخصاً.

وانشطر هيكل الطائرة، التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة، إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج على الضفة الآسيوية لإسطنبول، كما أظهرت مشاهد بثت على الإنترنت.

وكانت الطائرة آتية من ازمير في غرب تركيا ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.

وأظهرت المشاهد أناساً يتجمعون حول الطائرة.

وأغلق المطار أمام الرحلات وحولت كل الطائرات إلى مطار إسطنبول.

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