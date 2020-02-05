توقعات بتبرئة ترامب في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم

يتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب من الاتهامات التي يحاكم بها، بعد أن وجهها إليه مجلس النواب، وأحاله إلى المحاكمة في محاولة لعزله.

ويرأس المحاكمة القاضي جون روبرتس رئيس المحكمة العليا. ويقوم أعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين بينما يتولى الديمقراطيون أداء مهام الادعاء العام.

ووجه مجلس النواب تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس إلى ترامب بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في المجلس تحقيق مساءلة رسمي يتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

ويواجه ترامب، وهو جمهوري وثالث رئيس أميركي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، تصويتاً في الرابعة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية، أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.

وعلى الرغم من أن التصويت سيكون تاريخياً، فإنه لا يوجد شكوك تذكر بشأن نتيجته، نظراً لأنه لم يعلن أي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 أنه سيصوت لمصلحة إدانة الرئيس.

ويتطلب الأمر موافقة 67 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه، وهو أمر غير مسبوق في المجلس.

وفي حال تبرئة ترامب، سوف يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.

وركزت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، التي استمرت 21 يوما، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أميركية لأوكرانيا في الصيف الماضي للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق، وأحد مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية هذا العام.

وكشف استطلاع لرويترز/إبسوس، أجري في 27 و28 يناير، أن 39 بالمئة من البالغين الأميركيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه مقابل رفض 55 بالمئة.

ويقل هذا بقليل عن نسبة التأييد عندما بدأ مجلس النواب تحقيق المساءلة في سبتمبر وكانت 43 بالمئة مقابل رفض 53 بالمئة.