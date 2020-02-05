الجيش السوري يواصل تقدمه في محافظة إدلب

يواصل الجيش السوري، اليوم الأربعاء، تقدمه في محافظة إدلب ومحيطها ما مكنه من السيطرة على العديد من القرى والبلدات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، «سيطر الجيش السوري، خلال الساعات ال24 الماضية، على أكثر من 20 قرية وبلدة» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتحديداً محيط مدينة سراقب، التي يسعى للسيطرة عليها لأهميتها الاستراتيجية.

وتطوق قوات الجيش السوري، اليوم، مدينة سراقب من ثلاث جهات، وتبتعد عنها كيلومتراً واحداً فقط. ويحاصر الجيش مقاتلي الفصائل الإرهابية داخل المدينة.

وتحظى سراقب بأهمية استراتيجية كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين، هما الـ«أم فايف» ويربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق ويعبر مدناً رئيسية عدة وصولاً إلى الحدود الجنوبية، وطريق الـ«أم فور»، ويربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً.

وبالتزامن مع معارك إدلب، تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش والفصائل في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي، حيث يمر أيضاً الطريق الدولي «إم 5». وأفاد المرصد عن استمرار تقدم قوات النظام أيضاً في تلك المنطقة.

وباتت قوات الجيش السوري تحاصر، اليوم بحسب المرصد، ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في منطقة إدلب.