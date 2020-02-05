روسيا قلقة من تسليح الغواصات الأمريكية بصواريخ نووية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 فبراير 2020 10:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعربت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، عن قلقها إزاء تسليح الولايات المتحدة الغواصات العسكرية بصواريخ نووية. جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريح صحفي من العاصمة موسكو. وقال ريابكوف: ”نحن قلقون من هذا الوضع“. ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ تزويد الصواريخ العابرة للقارات المركبة على غواصاته الذرية الإستراتيجية، برؤوس نووية محدودة القوة ”W76-2“

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