كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبون يعين رئيسًا جديدًا لشركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر التلفزيون الجزائري الحكومي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون عين توفيق حكار رئيسًا جديدًا لشركة الطاقة الحكومية "سوناطراك"، حسبما نقل موقع "النهار" الجزائري

وسيحل توفيق حكار، أحد كبار موظفي "سوناطراك"، محل كمال الدين شيخي الذي تم تعيينه رئيسًا للشركة قبل بضعة أشهر.

وجاء قرار إجراء تغيير على رأس أقوى وأهم شركة استراتيجية في الجزائر، بموجب مرسومين رئاسيين، وقعهما الرئيس تبون؛ حيث وقع مرسومًا أنهى بموجبه مهام كمال الدين شيخي من على رأس سوناطراك.

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وقد وقع اختيار الرئيس تبون لخلافة شيخي على رأس سوناطراك، على شخص من داخل "العلبة"، بحسب الموقع الجزائري، وتوفيق حكار الذي شغل في السابق منصب نائب الرئيس المدير العام المكلف بالأعمال والتطوير.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لم تكد تمضي على تعيين كمال الدين شيخي على رأس سوناطراك سوى أقل من 3 أشهر؛ حيث جرى تعيينه من طرف الرئيس السابق عبد القادر بن صالح يوم 15 نوفمبر الماضي.

ويُذكر أن الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك كان رئيسًا لفوج العمل، الذي جرى تكليفه بإعداد مشروع قانون المحروقات الجديد.