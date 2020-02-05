كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: ارتفاع عدد القتلى والمصابين في اشتباكات ساحة الصدرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر طبي في مديرية النجف بالعراق، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 8 وأكثر من 100 جريح جراء اشتباكات ساحة الصدرين، حسب ما ذكرت فضائية "سكاي نيوز" بالعربية.

كما أكدت مصادر على استمرار إطلاق الرصاص وحرق الخيم في ساحات الاعتصام بمديرية النجف.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري: إن "الأمور تخرج عن السيطرة، وأدعو رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي للحضور إلى المحافظة".