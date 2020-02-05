كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: ارتفاع عدد القتلى والمصابين في اشتباكات ساحة الصدرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر طبي في مديرية النجف بالعراق، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 8 وأكثر من 100 جريح جراء اشتباكات ساحة الصدرين، حسب ما ذكرت فضائية "سكاي نيوز" بالعربية.
كما أكدت مصادر على استمرار إطلاق الرصاص وحرق الخيم في ساحات الاعتصام بمديرية النجف.
وقال محافظ النجف لؤي الياسري: إن "الأمور تخرج عن السيطرة، وأدعو رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي للحضور إلى المحافظة".
هذا وحُرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة نفسها، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز بالعربية".
وكان أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تبنوا ارتداء القبعات الزرقاء، فيما قرر المتظاهرون في المدن العراقية ارتداء "القبعات الحمراء" ردا عليهم.
وقرر الشباب المحتجون التظاهر مرتدين قبعات حمراء، دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردًا على القبعات الزرقاء التي هاجم عناصرها المحتجين.
وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين في الساحات الرئيسية في العراق.
وسبق أن دعا زعيم التيار الصدري، أنصاره إلى مساعدة قوات الأمن في فتح الطرق التي أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات، وطالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، بعد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.
واستمرت الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية، خلال مطلع الأسبوع الجاري، اعتراضًا على تكليف وزي الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، ومحاولة أنصار التيار الصدري إخلاء ساحات الاعتصام من المحتجين.