العربية: ارتفاع عدد إصابات تحطم الطائرة في اسطنبول لـ120 جريحاً

ارتفع عدد جرحى تحطم مقدمة طائرة مدنية بعد هبوطها في مطار إسطنبول إلى 120 جريحاً، مساء اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة "العربية".

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة أنه على على متن الطائرة 177 راكباً.

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وخرجت طائرة عن مسارها، في وقت سابق مساء اليوم، عند هبوطها في مدينة إسطنبول التركية وانشطرت إلى قسمين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وانقسمت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في مدينة إسطنبول، مساء اليوم، حسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية، بدون الإفادة في الوقت الحاضر عن ضحايا.

وانقسم هيكل الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة إلى قسمين، واشتعلت فيه النيران عقب خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك"، وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.