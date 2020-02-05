كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاكم إسطنبول يكشف عن سبب إنشطار الطائرة في مطار صبيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حاكم مدينة إسطنبول التركية علي إرليكايا، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة 120 شخصًا بجروح نتيجة الهبوط الحاد للطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" في مطار صبيحة في إسطنبول.

وذكر حاكم مدينة إسطنبول، في مقابلة على قناة "إن تي في": أن سبب الهبوط الإضطراري الحاد هو "الحالة الجوية السيئة".

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وأضاف إرليكايا: "وقع الحادث في الساعة 18.30 بالتوقيت المحلي؛ حيث هبطت الطائرة بشدة بسبب سوء الأحوال الجوية، وقد أصيب 120 شخصًا، وحالة الطيارين جيدة، ونحن سعداء لأننا تمكنا من تجنب أسوأ العواقب، فكان من الممكن نشوب حريق، ولكن لحسن الحظ ، لم يحدث هذا. والآن تم إغلاق المطار".

وصرحت وزارة النقل التركية: بأن "177 راكبًا كانوا على متن الطائرة، لكنها تقول إن أحدا لم يمت في الحادث، ولم تكن هناك إفادة عن الإصابات".

وأظهرت لقطات على وسائل الإعلام التركية أن جسم الطائرة، وقسم منه بالقرب من الذيل، قد انفصل، وتم نقل الركاب بينما كانت الطائرة مستلقية على العشب بجوار المدرج، وأظهرت لقطات في وقت سابق جزءًا خارجيًا من الطائرة وقد اشتعلت فيه النيران.