كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن موعد انعقاد لجنة تنفيذ نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مساء اليوم الأربعاء، بأن لجنة تنفيذ نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية ستنعقد في يوم 16 فبراير الجاري.
وقال وزير الخارجية الألماني في تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "بدء المفاوضات بين الأطراف المتصارعة يعد علامة جيدة، وسنواصل العمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين، وتحقيقًا لهذه الغاية، قمنا بدعوة الدول المشاركة لحضور الاجتماع الأول للجنة مراقبة تنفيذ القرارات".
ويذكر أن العاصمة الألمانية، قد استضافت يوم الأحد الموافق 19 يناير الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.