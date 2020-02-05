كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن موعد انعقاد لجنة تنفيذ نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مساء اليوم الأربعاء، بأن لجنة تنفيذ نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية ستنعقد في يوم 16 فبراير الجاري.

وقال وزير الخارجية الألماني في تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "بدء المفاوضات بين الأطراف المتصارعة يعد علامة جيدة، وسنواصل العمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين، وتحقيقًا لهذه الغاية، قمنا بدعوة الدول المشاركة لحضور الاجتماع الأول للجنة مراقبة تنفيذ القرارات".

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