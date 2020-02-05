كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل وإصابة 41 متظاهرًا جراء إطلاق النار في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر طبية عراقية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 35 متظاهرًا جراء إطلاق النار أثناء فض اعتصام ساحة الصدرين في النجف، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

كما أكدت المصادر الطبية، على وجود 6 قتلى في النجف إثر هجوم أنصار التيار الصدري على المتظاهرين.