كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل وإصابة 41 متظاهرًا جراء إطلاق النار في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت مصادر طبية عراقية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 35 متظاهرًا جراء إطلاق النار أثناء فض اعتصام ساحة الصدرين في النجف، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
كما أكدت المصادر الطبية، على وجود 6 قتلى في النجف إثر هجوم أنصار التيار الصدري على المتظاهرين.
هذا وحرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة نفسها، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز بالعربية".
وكان أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تبنوا ارتداء القبعات الزرقاء، فيما قرر المتظاهرون في المدن العراقية ارتداء "القبعات الحمراء" ردا عليهم.
وقرر الشباب المحتجون التظاهر مرتدين قبعات حمراء، دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردًا على القبعات الزرقاء التي هاجم عناصرها المحتجين.
وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين في الساحات الرئيسية في العراق.
وسبق أن دعا زعيم التيار الصدري، أنصاره إلى مساعدة قوات الأمن في فتح الطرق التي أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات، وطالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، بعد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.
واستمرت الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية، خلال مطلع الأسبوع الجاري، اعتراضًا على تكليف وزي الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، ومحاولة أنصار التيار الصدري إخلاء ساحات الاعتصام من المحتجين.