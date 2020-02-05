أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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أخبار عاجلة الآن || قائد الجيش الليبي يستقبل وزير الخارجية الألماني في بنغازي

استقبل قائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة الرجمة، شرقي مدينة بنغازي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || العربية: إصابة 52 راكباً جراء تحطم طائرة في "اسطنبول"

أصيب نحو 52 راكباً جراء تحطم مقدمة طائرة مدنية بعد هبوطها بمطار إسطنبول، مساء اليوم الأربعاء، حسبما نقلت قناة "العربية". أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصين: إجراءات مكافحة "كورونا" تحقق نتائج إيجابية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، مساء اليوم الأربعاء، إن "الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية لمنع انتشار فيروس "كوورنا" الجديد والسيطرة عليه، تحقق نتائج إيجابية".

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