كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشير حفتر يشيد بدور الجزائر "الداعم" تجاه الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الأربعاء، بدور الجزائر "الإيجابي والداعم" تجاه الأزمة الليبية، وذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في مدينة بنغازي.

هذا وأجرى وزير الخارجية الجزائري، اجتماعين منفصلين مع المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة المؤقتة في طبرق عبد الله الثني، بحث خلالهما سبل حل الأزمة الليبية عبر ملتقى ترعاه الجزائر يجمع الأطراف الليبية، إضافة إلى تجديد الجزائر موقفها الرافض للتدخل الخارجي في الأزمة الليبية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن "حفتر وبوقادوم بحثا آخر تطورات الأوضاع حول ليبيا، والعلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة".

وتابع البيان: "ثمّن عاليا القائد العام دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة، وأثنى على موقفها الثابت من القضية الليبية، مؤكدا كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفه لجانب الشعب الليبي".

Advertisements

وصرحت مصادر إعلامية: بأن "الوزير الجزائري بوقادوم نقل دعوة مقدمة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى حفتر لزيارة الجزائر؛ لبحث تطورات الوضع في ليبيا".