كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يرد على بيلوسي بعد تمزيقها نسخة من خطاب ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، على رئيسة البرلمن الأمريكي نانسي بيلوسي، عقب قيامها بتمزيق نسخة من خطاب الرئيس دونالد ترامب، مباشرة على الهواء.

هذا وألقى ترامب خطاب حالة الاتحاد، الذي استمر لمدة تصل إلى أكثر من ساعة، تطرق فيه لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والصحة والاقتصاد.

وبعد تسليم الرئيس الأمريكي نسخة من خطابه لبيلوسي، مدت الأخيرة يدها، إلا أن ترامب امتنع عن مصافحتها واستدار للبدء بالكلمة، بينما علت الدهشة وجه رئيسة مجلس النواب.

وعقب انتهاء ترامب من إلقاء كلمته، وخلال تصفيق الحضور، وقفت بيلوسي ومزقت نسخة الخطاب أمام الجميع، وبعد خروجها من القاعة، علقت بيلوسي على ما قامت به، بالقول "كان هذا الشيء المهذب الذي يجب القيام به".

وأضافت بيلوسي: "مزقت الخطاب، كان هذا الشيء المهذب الذي يجب القيام به مقارنة مع أشياء أخرى، ولقد كان خطابا قذرا".

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ورد البيت الأبيض على ما حصل لم يتأخر، حيث نشر تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها لبيلوسي "هذا ما مزقتيه للتو"، ثم استعرض بعضا مما جاء في الخطاب.

وأوضح بالقول:"أحد طياري مجموعة -توسكيجي- الناجين - بقاء طفلة على قيد الحياة رغم ولادتها بعد 21 أسبوعا - لم شمل أحد أفراد الخدمة العسكرية مع أسرته".

ولم يعلق ترامب بشكل مباشر على فعلته بيلوسي، لكنه أعاد نشر تغريدة البيت الأبيض، إضافة إلى تغريدة ثانية لأستاذ القانون الدستوري بجامعة جورج واشنطن، جوناثان تورليي.

وقال جوناثان "هدمت بيلوسي عقودا من التقاليد في هذه اللحظة غير المدروسة. سيحتفل الكثيرون بسلوكها ويشعرون بالإثارة. ومع ذلك، إذا لم تستطع الاعتذار على ما بدر منها والحفاظ على التقليد، فيجب على بيلوسي أن تستقيل كمتحدثة".

هذا ويشار إلى أن بيلوسي تعد من أشد المعارضين لسياسات ترامب، وتعتبر الشخصية الرئيسية في ملف عزل ترامب، الأمر الذي خلق عداوة بين الاثنين.