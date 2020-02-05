مهاجر مغربي يسقط في قناة للصرف الصحي بعد مطاردته من طرف الحرس المدني بمليلية المحتلة

لا تزال عناصر الحرس المدني الإسباني، في مدينة مليلية المحتلة، تواصل البحث عن شاب مغربي، سقط في قناة للصرف الصحي، محاولا الفرار من رجال الحرس المدني، الذين كانوا يطاردونه، وذلك، فجر أمس الثلاثاء.

وحسب صحيفة “إلفارو دي مليلية”، فإن كاميرات المراقبة بالمعبر الحدودي بمليلية المحتلة رصدت الشاب المفقود رفقة شاب آخر، وهما يتسللان إلى المعبر المذكور بطريقة غير شرعية.

وأضافت صحيفة “إلفارو مليلية”، فإن الشاب المفقود، حاول الفرار من السلطات، التي قامت مطاردته رفقة رفيقه، لكنه سقط في أنابيب لصرف المياه العادمة، ويخشى أن يكون تيار الماء قد جرفه نحو البحر.

وأوضحت الصحيفة المذكورة أن أنبوب الصرف الصحي يربط مباشرة بالبحر.

وتمكن الحرس المدني الإسباني من إيقاف شاب مغربي آخر، يبلغ من العمر 26 سنة، بعدما رصدته كاميرات المراقبة في المعبر الحدودي، وهو يتسلل إلى المدينة رفقة الشاب المفقود.