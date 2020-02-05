الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، عن رصد إطلاق قذيفني هاون من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وذكر الجيش، في بيان مقتضب، أنه "تم تفعيل الإنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط".