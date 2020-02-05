شكرا لقرائتكم خبر عن انشطرت إلى نصفين.. تحطم طائرة تركية في اسطنبول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة في مطار صبيحة غوكشن في اسطنبول خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين.
هذا وأكدت وسائل إعلام تركية محلية، نجاة جميع ركاب الطائرة، بينما ذكرت قناة “TRT” التركية، إلى أن الطائرة خرجت عن مسارها في مطار صبيحة الدولي بسبب الأحوال الجوية.
من جهته، أفاد موقع “روسيا اليوم” بأن سيارات الإسعاف في أنقرة هرعت إلى مطار صبيحة بعد اندلاع حريق في الطائرة كانت قادمة من مدينة ازمير وخرجت عن مسارها.
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