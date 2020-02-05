شكرا لقرائتكم خبر عن انشطرت إلى نصفين.. تحطم طائرة تركية في اسطنبول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة في مطار صبيحة غوكشن في اسطنبول خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين.

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هذا وأكدت وسائل إعلام تركية محلية، نجاة جميع ركاب الطائرة، بينما ذكرت قناة “TRT” التركية، إلى أن الطائرة خرجت عن مسارها في مطار صبيحة الدولي بسبب الأحوال الجوية.